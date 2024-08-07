"Греция могла стать для Украины второй Венгрией, однако поставляет оружие ВСУ"

Чи є Греція справжнім та надійним союзником України? Це питання не є випадковим, адже соціологічні опитування свідчать: проросійські настрої у Греції є одними з найвищих у Європі.

То чому Греція зараз не поводить себе так, як орбанівська Угорщина?

Зокрема, Україна отримує від Греції озброєння, хоча ця допомога не особливо афішується. Одна з причин цього – відсутність суспільного консенсусу щодо допомоги Україні та розриву відносин із Росією всередині грецького політикуму.

Чи означає це, що вже незабаром політика Греції стане більш проросійсьскою?

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На ці питання у студії "Європейської правди" відповів журналіст грецького державного телебачення ERT Костас Онісенко.

Нижче – ключові тези його відповідей. А тим, хто хоче розібратися детальніше, радимо подивитися відео цієї розмови.

Все менш проросійська

Грецію можна назвати проросійською країною. Зрештою, найвищі проросійські настрої у ЄС фіксують саме у Греції та Болгарії.

Проте зараз Греція є суттєво більш проукраїнська, ніж вона була декілька років тому. Як показує соціологія, рівень підтримки України дуже збільшився за останні два з половиною роки. І що дуже важливо, підтримка України зростає у середовищі еліт, тобто, людей, які пишуть майбутнє Греції.

Проте підтримка Росії все ще залишається потужною, адже Кремль десятки років інвестував у свою пропаганду в Греції – і на культурному рівні, і на релігійному, що дуже важливо, і на політичному рівні.

І хоча війна все змінила, у Греції досі є чимало партій, які підтримують політику Росії.

А дехто, насаперед, грецькі комуністи, взагалі готові схвалити будь-які дії Кремля.

Саме тому нам всім дуже пощастило, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Греції формувала права партія "Нова демократія", яку можна назвати ледь не єдиною проукраїнською політичною силою в країні.

І саме завдяки цьому офіційний курс Греції є проукраїнським, Афіни підтримують політику Євросоюзу щодо неприйнятності російського вторгнення.

Але якби це вторгнення було би не у 2022 році, а наприклад, вісім років тому, існувала би чимала ймовірність того, що Греція поводилася би просто як друга Угорщина.

Згадаймо, що тоді при владі були ліві популісти з партії СІРІЗА, а популісти завжди тяжіють до Росії. Згадаймо, що СІРІЗА мала дуже тісні стосунки з Росією, з Путіном, з "Газпромом". Ці зв’язки вони пояснювали якимись фінансовими можливостями від такої спрівпраці. Проте вона була дуже непрозорою – і це є проблемою.

Але є ще одна гарна новина для України – грецька опозиція зараз має серйозні внутрішні проблеми. А це означає, що "Нова демократія" залишиться при владі, а відповідно – проукраїнський курс збережеться ще як мінімум чотири роки.

Показовий момент: після двох з половиною років очікування Греція повертає свого посла в Україну.

Новий посол Александрос Дімітракопулос – дуже цікава людина, тому що його професійний досвід пов'язаний із НАТО. І це теж сигнал, куди тепер дивиться Греція і як вона дивиться на Україну.

Агенти впливу РФ

Ідею, що Росія нібито є другом Греції, просували в суспільну думку протягом багатьох десятиліть. Натомість аналогічної пропаганди з боку України взагалі не було.

Тож, не дивно, що в Греції існують партії, передусім варто згадати Комуністичну партію, які не просто підтримують політику Росії, а відверто підтримують будь-які дії Кремля.

Втім, навіть зараз лише партію влади можна назвати відверто проукраїнською партією в грецькому парламенті – всі інші або нейтральні, або відверто проросійські.

Дуже показаний момент відбувся під час візиту грецького прем'єра Кіріакоса Міцотакіса в Одесу, де він мав зустріч з Володимиром Зеленським. Тоді по Одесі було нанесено ракетний удар і одна російська ракета розірвалася менше ніж за кілометр від лідерів двох країн.

Реакція грецької опозиції на цей удар була дуже симптоматичною. Жодного співчуття, лише заяви, що прем’єру просто не треба було їхати в Україну, адже треба підтримувати нейтралітет, і що Греція не може собі дозволити руйнувати стосунки з Росією.

І тут проти України грає дуже важливий для греків аргумент, що

ми не можемо конфліктувати з Росією, маючи дуже серйозні проблеми у відносинах зі своїм сусідом Туреччиною.

Ви напевне знаєте, що у Греції також є не дуже демократичний і не дуже спокійний сусід, який, серед іншого, окупував північну частину Кіпру. Тому Греція завжди купує нову зброю, тримаючи дуже високий рівень боєздатності.

Тому питання турецької загрози часто стає аргументом на користь того, що Греції треба насамперед дбати про свої інтереси, а в наших інтересах не руйнувати співпрацю з Росією, яка може бути нашим союзником у випадку якогось конфлікту з Туреччиною.

А ще серед лобістів РФ варто назвати церкву, яка часто підтримує російські наративи. Точніше, ці наративи підтримує не вся церква, а скоріш певна її частина, але часто це дуже впливові в церковному середовищі люди.

І на додачу, російські наративи досить популярні у грецьких медіа. Тут також є внутрішньополітичний момент – керівна партія "Нова демократія" має потужний пул дружніх ЗМІ, і вони якраз підтримують Україну, на відміну від більшості інших.

Підтримка України

Проте всі сентименти, які ще залишаються щодо Росії, наразі не впливають на зовнішню політику Греції.

У грецьких політичних елітах є підтримка європейських і натівських рішень. Тобто, якщо рішення про вступ України підтримують більшість країн Євросоюзу, або більшість країн НАТО, то Греція цьому заважати не буде.

З суспільними настроями ситуація є дещо складнішою. Як свідчить соціологія, зараз приблизно 35-40% греків підтримують Україну, натомість є близько 25-30%, які або підтримують Росію, або вимагають нейтральної позиції у цій війні.

Тобто, єдиної думки в грецькому суспільстві наразі немає.

Але попри це, Греція не буде заважати вступу України ані в ЄС, ані в НАТО.

Передача зброї та санкції

Україна неодноразово зверталася до Греції за військовою допомогою, передусім згадуючи про радянський комплекс ППО С-300, який розміщений на Криті.

Комплекс С-300 – це така фраза, яка лунає щоразу, коли українські дипломати спілкуються зі своїми грецькими колегами.

Проте, за моєю інформацією, Греція не буде передавати Україні ані С-300, ані іншу зброю протиповітряної оборони, адже має загрозу з боку Туреччини. У таких умовах гіпотетичне рішення про передачу Україні будь-якої системи ППО стане надзвичайно потужною зброєю в руках грецької опозиції, якою вона буде бити по уряду.

Проте Греція, як і Болгарія, насправді передає Україні дуже багато зброї.

Зокрема, обидві країни передають дуже багато радянської зброї, зокрема бронетехніку та артилерійські боєприпаси.

Але тут є важливий момент – Греція не афішує передачу зброї ЗСУ.

Доходило до ситуацій, коли в Україні робили заяви про отримання якоїсь зброї від Греції, тоді як в Греції про це ніхто не знав.

А відповідно – розпочинався політичний скандал, коли опозиція звинувачувала уряд у таємній передачі зброї Україні.

Тобто нинішній грецький уряд намагається передавати зброю і підтримувати Україну, але він намагається це не афішувати, щоб не створювати для себе внутрішні проблеми і не давати опозиції можливість бити по уряду.

Ще один проблемний момент – Грецію часто звинувачують у тому, що вона блокує схвалення Євросоюзом санкцій проти Росії, особливо коли мова йде про нафтові санкції, де у Греції є власні інтереси.

Тут треба сказати, що, з одного боку, Греція має дуже потужний торговий флот і буде захищати його. Проте з іншого боку – якщо будуть конкретні укази або рішення на рівні Євросоюзу, Греція однозначно буде їх дотримуватися.

Тези Костаса Онісенка записав Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"

відео Володимира Олійника