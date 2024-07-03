Новый посол Украины в Чехии официально начал работу

Новый посол Украины в Чехии Василий Зварыч со 2 июля официально начал работу на этой должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X (Twitter).

Василий Зварыч, который до этого назначения был послом в Польше, опубликовал фото с церемонии вручения верительных грамот президенту Чехии Петру Павелу, что считается официальным началом работы посла в стране.

Dnes jsem měl velkou čest předat pověřovací listiny prezidentovi České republiky @prezidentpavel. Upřímně jsem poděkoval za podporu 🇺🇦 v této těžké době ruské agrese.

Vítězství Ukrajiny bude i vítězstvím České republiky a celého svobodného světa, zárukou trvalého míru v Evropě pic.twitter.com/wIuluHITOX Реклама: July 2, 2024

"Сегодня мне выпала большая честь вручить верительные грамоты президенту Чехии. Искренне поблагодарил его за поддержку в это трудное время российской агрессии. Победа Украины будет победой также Чешской Республики и всего свободного мира, гарантией устойчивого мира в Европе", – написал посол.

Действующий посол Украины в Чехии был назначен президентом Владимиром Зеленским менее двух недель назад. Должность посла в Праге не была заполнена почти два года после того, как предыдущий посол Евгений Перебыийнис перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

В Варшаве Зварыч работал послом с 2022 года, до этого он занимал различные должности в посольстве в Польше. Он также имеет опыт работы в посольствах Украины в США и Турции.

Чешская сторона не раз просила Украину как можно быстрее назначить посла в Праге. В ноябре 2023-го глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определился с кандидатурой.