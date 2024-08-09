Разведка Британии: Россия показывает дальнейший тактический прогресс в Донецкой области

Российские сухопутные войска продолжают проводить наступательные операции на многих участках фронта в Донецкой области, при этом Россия достигла дальнейшего тактического прогресса.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне 9 августа, сообщает "Европейская правда".

Основное внимание российских операций почти однозначно сосредоточено в центральной части Донецкой области, говорится в обзоре.

Недавние российские успехи привели к тому, что Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта. Покровск является важным логистическим центром, который поддерживает украинские операции в Донецкой области.

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Россия также продолжает укреплять свои позиции в Нью-Йорке, и ее продвижение в этом районе угрожает Торецку.

Россия продолжает полагаться на затратные пехотные атаки для постепенного продвижения вглубь украинской территории.

В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.

Также в МО Британии отмечали, что за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня до 1140 человек в июле 2024 года.