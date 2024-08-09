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Розвідка Британії: Росія має подальший тактичний прогрес на Донеччині

Новини — П'ятниця, 9 серпня 2024, 11:34 — Христина Бондарєва

Російські сухопутні війська продовжують проводити наступальні операції на багатьох ділянках фронту на Донеччині, при цьому Росія досягла подальшого тактичного прогресу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну 9 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Основна увага російських операцій майже однозначно зосереджена в центральній частині Донецької області, йдеться в огляді. 

Нещодавні російські успіхи призвели до того, що Покровськ опинився приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Покровськ є важливим логістичним центром, який підтримує українські операції на Донеччині.

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Росія також продовжує укріплювати свої позиції у Нью-Йорку, і її просування в цьому районі загрожує Торецьку. 

Росія продовжує покладатися на затратні піхотні атаки для поступового просування вглиб української території.

Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

Також у МО Британії відзначали, що За останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими і пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня до 1140 осіб у липні 2024 року. 

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Велика Британія Війна з РФ
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