Британия готовится к новой волне расистских беспорядков в выходные

Власти Великобритании мобилизовали дополнительные полицейские силы на случай расистских беспорядков в течение выходных и не исключают усиленное регулирование соцсетей, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

По словам министра британского правительства Ника Томаса-Саймондса, перед выходными по всей стране мобилизовали дополнительную 1000 членов специальных отрядов полиции.

Он также заявил, что правительство может пересмотреть принятый в прошлом октябре закон о безопасности в интернете, который регулирует ответственность социальных сетей в отношении контента, который подстрекает к насилию или ненависти.

Реклама:

В свою очередь британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что дополнительные силы полиции и быстрые судебные процессы помогут отговорить "ультраправых бандитов" от участия в протестах, но власть будет в состоянии повышенной готовности к дальнейшим неприятностям.

Он отдельно обратил внимание на первые вынесенные приговоры в отношении участников протестов, которые назвал "очень важной частью сигнала для тех, кто думает об участии в дальнейших беспорядках".

По данным Министерства юстиции Британии, с конца прошлого месяца за участие в нападениях на мусульманские, иммиграционные и другие объекты, а также на полицию и прохожих арестовали более 480 человек.

Более 150 арестованных уже предстали перед судом. Десятки из них уже получили приговоры путем ускоренного судебного разбирательства.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое маленьких девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином. Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.