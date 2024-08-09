Британія готується до нової хвилі расистських заворушень на вихідних

Влада Великої Британії мобілізувала додаткові поліцейські сили на випадок расистських заворушень протягом вихідних і не виключає посилене регулювання соцмереж, аби запобігти поширенню дезінформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

За словами міністра британського уряду Ніка Томаса-Саймондса, перед вихідними по всій країні мобілізували додаткову 1000 членів спеціальних загонів поліції.

Він також заявив, що уряд може переглянуть ухвалений минулого жовтня закон про безпеку в інтернеті, який регулює відповідальність соціальних мереж щодо контенту, який підбурює до насильства або ненависті.

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Своєю чергою британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що додаткові сили поліції та швидкі судові процеси допомогти знеохотити "ультраправих бандитів" від участі в протестах, але влада буде в стані підвищеної готовності до подальших неприємностей.

Він окремо звернув увагу на перші ухвалені вироки стосовно учасників протестів, які назвав "дуже важливою частиною сигналу для тих, хто думає про участь у подальших заворушеннях".

За даними Міністерства юстиції Британії, з кінця минулого місяця за участь у нападах на мусульманські, імміграційні та інші об'єкти, а також на поліцію і перехожих заарештували понад 480 людей.

Понад 150 заарештованих уже постали перед судом. Десятки з них уже отримали вироки шляхом прискореного судового розгляду.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином. Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.