В Грузии оштрафовали оппозиционный телеканал за ролики против закона об "иноагентах"

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал Mtavari на 2,5 тысячи лари (более $900) за ролики против закона об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".



Речь идет о двух клипах, которые транслировали в эфире телеканала в июле. Как сообщает комиссия, в них "грузинский закон „О прозрачности иностранного влияния" представлен в негативном контексте", "называется российским" и позиционируется как "угроза для всех субъектов и общества" Грузии.



Регулятор признал, что эти клипы служат тому, чтобы не допустить избрания на предстоящих парламентских выборах "политических объединений, которые поддерживают упомянутый закон". Ролики признали политической рекламой.

По закону, политическую рекламу нельзя размещать до официального объявления предвыборных сроков. Поскольку в прошлом месяце комиссия уже сделала предупреждение Mtavari за аналогичное нарушение, на этот раз телеканал оштрафовали. Кроме того, вещатель обязали снять указанные ролики из эфира.



Политической рекламой также признали ролики проправительственного PosTV. В них рассказывалось о поддержке предпринимателей по госпрограммам, которые запустило правительство "Грузинской мечты". Видеоряд сопровождается подписью: "Грузинская мечта" финансирует более 100 заводов".



Поскольку ранее у PosTV не было аналогичных нарушений, телеканал отделался предупреждением.



Напомним, грузинский парламент принял скандальный закон об "иноагентах" в мае, он вызвал массовые протесты и острую критику Запада.

После этого в ЕС заявили о де-факто приостановлении вступления Грузии, а США – о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

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Кроме того, Соединенные Штаты решили приостановить предоставление Грузии части помощи.

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