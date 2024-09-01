Президент Финляндии: Для Украины ситуация сейчас выглядит лучше, чем три месяца назад

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуация в войне РФ против Украины критическая, но сейчас все выглядит для Украины лучше, чем три месяца назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По словам финского президента, трудно оценить, когда закончится война, которая длится уже более 2,5 лет.

"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад", – считает Стубб.

Реклама:

Он отметил как положительный момент, что начались разговоры о мире.

Стубб подчеркнул, что условиями достижения мира, который выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, стало возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

"Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это будет нужно", – заверил глава государства.

Стубб подчеркнул, что Финляндия выбрала свою сторону, что усложняет задачу стать посредником в переговорах.

Стубба также спросили о том, почему Украину ограничивают в использовании западного оружия для ударов внутри России.

По его словам, никаких ограничений быть не должно, пока Украина делает это для самообороны и в рамках международного права, однако удары не должны приходиться на гражданские объекты.

Он считает, что Россия – угроза для безопасности Финляндии по разным причинам.

"Угроза безопасности номер один – это Россия, но пока нет причин для беспокойства", – резюмирует Стубб.

По его оценкам, в отношениях с Россией необходимо готовиться к периоду неопределенности.

Президент считает, что Финляндия все чаще будет видеть гибридные операции со стороны России. В качестве примера возможного гибридного воздействия он привел информационную деятельность, ситуацию на границе и даже саботаж.

Александр Стубб ранее заявил, что Киев имеет право защищать себя от российской агрессии в том числе на территории Курской области РФ.