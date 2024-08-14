Президент Фінляндії: Україна має повне право на операцію в Курській області

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Київ має право захищати себе від російської агресії у тому числі на території Курської області РФ.

Про це він сказав у вівторок під час візиту на Аландські острови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

За словами Стубба, Україна має повне право на захист, просуваючись в Курську область, оскільки Росія регулярно бомбардує українську столицю Київ і окупувала великі українські території.

"Те, що Україна зрештою обороняється на Курському напрямку, проникнувши певними силами приблизно на 30-40 кілометрів вглиб країни, вони мають на це повне право. Ми не бачимо підстав для обмеження діяльності українців", – зазначив президент Фінляндії.

Реклама:

Стубб також заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.

"У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права", – додав він.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

Американські посадовці підтвердили, що Росія виводить частину своїх збройних сил з України, щоб відповісти на наступ українських військ на Курщині.