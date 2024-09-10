Латвия готовится ограничить покупку земли россиянами

Латвийская правительственная коалиция согласовала принятие закона, который ограничит возможности граждан России покупать землю в Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Председатель фракции "Новое единство" в латвийском парламенте Эдмундс Юревичс заявил, что коалиция "концептуально согласилась" инициировать в стране ограничения для граждан России по примеру Финляндии.

"Вместе с партнерами по коалиции и экспертами мы оценим, как лучше всего на законодательном уровне ограничить возможности граждан России покупать недвижимость в Латвии", – добавил он.

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Сейчас детали предложения еще не известны, а для вступления решения в силу требуется решение парламента Латвии.

В Финляндии, примеру которой стремится последовать Рига, еще с 2020 года для покупки недвижимости иностранцами требуется одобрение Министерства обороны.

Кроме того, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на прошлой неделе заявил о планах ввести запрет на операции с недвижимостью для россиян и привел соответствующие аргументы.

Законопроект о запрете сделок с недвижимостью готовили в Минобороны в течение лета. Сейчас его передадут на оценку экспертов. По словам Хяккянена, законопроект представят в парламенте до конца года.