Еврокомиссар: ЕС готов полностью отказаться от российского газа

Доля российского газа в импорте стран Европейского Союза резко снизилась за период войны России против Украины, поэтому ЕС готов полностью отказаться от поставок из Москвы.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает "Европейская правда".

Симсон проинформировала, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, тогда как импорт от таких надежных партнеров как Норвегия и США увеличился.

"Мы больше не находимся под властью трубопроводов Путина и мы продолжаем поддерживать наших украинских партнеров по мере приближения зимы", – акцентировала она.

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В то же время еврокомиссар подчеркнула, что европейские компании имеют право использовать украинскую газовую инфраструктуру, поскольку на это нет санкций и есть интерес с украинской стороны.

В докладе о состоянии Энергетического сообщества за 2024 год указано, что цены на энергоносители более стабильные и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года.

Как известно, контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2024 года, и Киев не будет его продлевать.

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, поскольку стремится сохранить свою роль транзитной страны.

Напомним, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании. Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС.

2 сентября сообщалось, что санкции Украины в отношении российской компании "Лукойл", по оценке Европейской комиссии, не угрожают энергетическим потокам в Венгрию.

Уже 9 сентября венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о заключении соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

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