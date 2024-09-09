Угорщина каже, що вирішила проблему поставок роснафти після санкцій проти "Лукойлу"

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди, яка забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.

Про це повідомило агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Журналісти розповіли, що за угодою, Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, бере на себе постачання нафти на кордоні Білорусі та України з 9 вересня.

Виконавчий віце-президент Mol з переробки Габріель Сабо заявив, що "нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба".

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Водночас у Mol не уточнили, яка компанія або компанії здійснюватимуть постачання, а "Лукойл" не відповів на запит журналістів щодо постачання нафти.

Варто зауважити, що раніше за доставку сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала російська сторона.

Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС.

Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.

2 вересня повідомляли, що санкції України стосовно російської компанії "Лукойл", за оцінкою Європейської комісії, не загрожують енергетичним потокам до Угорщини.

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