Єврокомісарка: ЄС готовий повністю відмовитись від російського газу

Частка російського газу в імпорті країн Європейського Союзу різко знизилася за час війни Росії проти України, відтак ЄС готовий повністю відмовитися від постачання з Москви.

Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, передає "Європейська правда".

Сімсон проінформувала, що частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від таких надійних партнерів як Норвегія та США збільшився.

"Ми більше не перебуваємо під владою трубопроводів Путіна, і ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів у міру наближення зими", – акцентувала вона.

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Водночас єврокомісарка наголосила, що європейські компанії мають право використати українську газову інфраструктуру, оскільки на це немає санкцій і є інтерес з української сторони.

У доповіді про стан Енергетичного співтовариства за 2024 рік зазначено, що ціни на енергоносії більш стабільні і залишаються значно нижчими від пікових рівнів енергетичної кризи 2022 року.

Як відомо, контракт на транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці 2024 року і Київ його не продовжуватиме.

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до ЄС, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни.

Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії. Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС.

2 вересня повідомляли, що санкції України стосовно російської компанії "Лукойл", за оцінкою Європейської комісії, не загрожують енергетичним потокам до Угорщини.

Вже 9 вересня угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди, яка забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.

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