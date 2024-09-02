ЕС снова не видит угрозы Венгрии из-за санкций Киева против "Лукойла"

Санкции Украины в отношении российской компании "Лукойл", по оценке Европейской комиссии, не угрожают энергетическим потокам в Венгрию.

Об этом в комментарии Politico заявил представитель Европейской комиссии по вопросам торговли Олоф Гилл, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии говорят, что Венгрия все еще получает столько же топлива, сколько она получала до введения санкций против "Лукойла", и призвала ее и Словакию предоставить больше информации, если они хотят получить помощь ЕС.

"До сих пор мы не наблюдали никакого уменьшения потоков нефти в Венгрию после введения украинских санкций", – отметил еврокомиссар.

Реклама:

Напомним, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС.

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

Читайте также: Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.