Словакия все же ликвидировала антикоррупционную прокуратуру, несмотря на критику ЕС

Словакия ликвидировала в среду свое специальное подразделение прокуратуры по делам о взяточничестве, несмотря на беспокойство Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ликвидация специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции, является частью более широкого пересмотра уголовного кодекса, который премьер-министр Роберт Фицо протолкнул, несмотря на протесты общественности и предупреждения ЕС.

Критики говорят, что Фицо наносит ущерб демократии так же, как это сделал премьер-министр Виктор Орбан в соседней Венгрии.

Европейская комиссия заморозила около 20 млрд евро помощи Венгрии за подрыв демократической системы сдержек и противовесов.

Источники в Брюсселе, однако, не ожидают, что подобное наказание в отношении Словакии будет применено в ближайшее время, поскольку Фицо придерживается общей линии в другом вопросе.

"Было бы преждевременно прибегать к каким-то серьезным карательным шагам. Сейчас мы не рассматриваем Словакию как серьезную проблему в международных отношениях, например, в отношении Украины", – сказал один из дипломатов ЕС, попросивший не называть его имени.

Фицо и Орбан разделяют критику Украины и "голубиную" позицию в отношении России. Но первый оставляет такие комментарии для своей внутренней аудитории, тогда как второй неоднократно тормозил предоставление Киеву пакетов поддержки со стороны ЕС и введение санкций против Москвы.

Один из чиновников ЕС описал осторожное "балансирование", чтобы не оттолкнуть Фицо, но одновременно попытаться объективно оценить состояние демократии в Словакии.

"Вы должны быть очень осторожными с этим вопросом. Есть уроки, извлеченные из ситуации с Венгрией", – сказал о Словакии второй чиновник из центральных институтов ЕС, добавив, что Еврокомиссия должна быстро открыть дело в отношении Словакии за ликвидацию спецпрокуратуры.

Третий чиновник ЕС сказал, что это может произойти уже в ближайшие недели. Такое дело может дойти до Суда ЕС и в конце концов привести к определенным штрафам.

Но на это уйдут месяцы, и любые штрафы, назначенные в конкретном деле, как правило, будут гораздо меньше, чем суммы, которые Еврокомиссия может изъять из общего бюджета ЕС за более широкие недостатки, как в случае с Венгрией.

9 февраля парламент Словакии проголосовал за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подвергли резкой критике в стране и в ЕС.

Изменения в законодательство предусматривают, что эти дела передадут в региональные прокуратуры, которые не занимались такими преступлениями в течение 20 лет.

Это также означает смягчение наказаний за коррупцию и некоторые другие преступления, в частности возможность условного приговора, а также значительное сокращение сроков давности.

Напомним, в начале февраля в более чем 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.