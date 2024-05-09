Сейм Литвы смягчил ограничения на продажу алкоголя и его рекламу

Сейм Литвы в четверг принял поправки к Закону о контроле над алкоголем, которые смягчают ограничения на продажу и рекламу алкогольных напитков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За предложенные Министерством экономики и инноваций поправки проголосовали 59 депутатов, против – 25, воздержались – 11.

Сейм разрешил продажу алкогольных напитков с содержанием алкоголя до 15% на ярмарках, выставках и массовых мероприятиях. До сих пор на таких мероприятиях разрешалась продажа только пива и сидра с содержанием алкоголя до 7,5%.

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Поправки также смягчают условия получения лицензий на продажу алкоголя, которые не будут выдаваться до погашения судимости. До сих пор осужденные лица вообще не могли их получить.

Сейм также легализовал алкоголь как представительский подарок и создал более конкурентную среду для продавцов алкоголя на мероприятиях.

Кроме того, согласно принятым поправкам, не будет считаться рекламой алкоголя информация, связанная с алкоголем, и информация о сочетании еды и напитков на онлайн-платформах, таких как Bolt Food или Wolt, а также информация о наградах, полученных компаниями, технологиях и традициях производства напитков.

Сейм также разрешил проводить дегустации алкоголя на территории производства алкоголя. Сейчас дегустации разрешены только на ярмарках и выставках.

Сейчас в Литве действует полный запрет на рекламу алкоголя, а публиковать можно только информацию о маркировке, стране происхождения или производителе. Эта информация доступна только на официальных сайтах производителей и продавцов.

Напомним, в марте в Румынии окончательно утвердили закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Кроме того, Дания готовит ограничение продажи подросткам слабоалкогольных напитков и повышение цен на жевательный табак из-за его растущей популярности.