США предлагают предоставить Африке два постоянных места в Совбезе ООН

Посол Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о новых параметрах реформы Совета безопасности Организации, которые предусматривают увеличение количества ее постоянных членов.

Об этом дипломат сказала во время выступления в американском Совете по международным отношениям в четверг, 12 сентября, передает "Европейская правда".

Томас-Гринфилд напомнила, что сейчас для Африканского региона в Совете безопасности назначены три места непостоянных членов, но они "не позволяют африканским странам в полной мере использовать свои знания и голоса".

"Именно поэтому, в дополнение к непостоянному членству для африканских стран, Соединенные Штаты поддерживают создание двух постоянных мест для Африки в Совбезе. Это то, к чему стремятся наши африканские партнеры, и мы считаем, что это то, что является справедливым", – добавила она.

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Также посол США при ООН поддержала добавление в Совет безопасности представительства для "малых островных развивающихся стран" – первого такого для этой группы из 39 стран, представляющих 65 миллионов населения.

В дополнение Томас-Гринфилд объявила, что США поддерживают участие в переговорах об изменении текста Устава ООН, который определяет деятельность Совбеза.

"Это означает, что мы готовы работать с другими странами, чтобы обсудить формулировки, подготовить поправки, подготовить эту резолюцию к голосованию в Генеральной Ассамблее и, наконец, внести изменения в Устав ООН", – подчеркнула дипломат.

Реформа Совета безопасности должна быть одобрена единогласно пятью постоянными членами, в частности Россией и Китаем, а также двумя третями членов Генеральной ассамблеи.

Ранее США начали разработку предложения реформы Совбеза ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.

На прошлогоднем выступлении в ООН президент Владимир Зеленский представил украинское видение реформы Совета безопасности, которое бы сделало невозможным блокирование решений его постоянными членами.