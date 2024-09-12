США пропонують надати Африці два постійні місця в Радбезі ООН

Посол Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд оголосила про нові параметри реформи Ради безпеки Організації, які передбачають збільшення кількості її постійних членів.

Про це дипломатка сказала під час виступу в американській Раді з міжнародних відносин у четвер, 12 вересня, передає "Європейська правда".

Томас-Грінфілд нагадала, що наразі для Африканського регіону в Раді безпеки призначені три місця непостійних членів, але вони "не дозволяють африканським країнам повною мірою використовувати свої знання та голоси".

"Саме тому, на додаток до непостійного членства для африканських країн, Сполучені Штати підтримують створення двох постійних місць для Африки в Радбезі. Це те, чого прагнуть наші африканські партнери, і ми вважаємо, що це те, що є справедливим", – додала вона.

Реклама:

Також посол США при ООН підтримала додання до Ради безпеки представництва для "малих острівних розвиткових країн" – першого такого для цієї групи з 39 країн, що представляють 65 мільйонів населення.

На додачу Томас-Грінфілд оголосила, що США підтримують участь у переговорах про зміну тексту Статуту ООН, який визначає діяльність Радбезу.

"Це означає, що ми готові працювати з іншими країнами, щоб обговорити формулювання, підготувати поправки, підготувати цю резолюцію до голосування в Генеральній Асамблеї і, зрештою, внести зміни до Статуту ООН", – наголосила дипломатка.

Реформа Ради безпеки має бути схвалена одноголосно п'ятьма постійними членами, зокрема Росією та Китаєм, а також двома третинами членів Генеральної асамблеї.

Раніше США почали розробку пропозиції реформи Радбезу ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.

На минулорічному виступі в ООН президент Володимир Зеленський представив українське бачення реформи Ради безпеки, яке б унеможливило блокування рішень її постійними членами.