США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP

Соединенные Штаты начали разработку предложения реформы Совета безопасности ООН – самого влиятельного органа в системе международного права, – которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира.

Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Сейчас США не имеют окончательного видения реформы Совбеза ООН, и, как предполагается, речь пойдет о расширении количества его постоянных представителей на примерно шесть, при этом они не будут иметь права вето.

Такая позиция гарантирует, что в случае воплощения реформы новые страны получат влияние постоянных членов Совбеза ООН, что одновременно не подорвет право вето нынешних членов.

Предварительной поддержкой реформы сейчас пытается заручиться посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Этот шаг является частью более широкого стремления Вашингтона модернизировать международные организации, которых часто обвиняют в неэффективности.

"Мы хотим, чтобы эти институты работали так, чтобы мы могли обсуждать и пытаться решать международные конфликты. Мы должны четко осознавать успехи и неудачи, которых мы достигли за эти годы, но нет никаких сомнений, что с этими институтами нам лучше, чем без них", – объясняет на условиях анонимности американский чиновник.

Пока неизвестно, какие именно страны могут стать постоянными членами Совбеза ООН, но Соединенные Штаты ранее поддерживали включение в этот орган Германии, Японии и Индии.

В то же время такой шаг потребует изменения Устава Организации, а для этого его должны одобрить и ратифицировать две трети членов ООН.

Напомним, в сентябре 2022 года во время сессии высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Джо Байден подтвердил, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

Этот вопрос особенно остро встал, учитывая полномасштабное вторжение России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.