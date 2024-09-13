Греция объявила пакет мер для повышения рождаемости

Правительство Греции представило пакет мер, с помощью которых надеется поощрять семьи рожать детей и изменить текущую демографическую тенденцию.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

12 сентября министры по делам семьи, здравоохранения, финансов и внутренних дел рассказали о мерах, которыми правительство надеется поощрять семьи рожать больше детей.

В Греции, как и многих странах Европы, наблюдается тенденция к спаду рождаемости и старению населения, что в перспективе грозит значительными проблемами с пополнением пенсионного фонда. В 2022 году страна зафиксировала рекордно низкую рождаемость.

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Предложенные меры включают налоговые скидки для родителей, скидки на услуги по уходу за ребенком, повышение заработных плат с 2025 года.

Заместитель министра финансов Танос Петралиас признал, что для изменения тенденций чисто финансовых поощрений недостаточно – нужно лучшее качество систем образования и здравоохранения, повышение уровня доходов и возможность гибче совмещать рабочие и семейные дела.

В Германии по итогам 2023 года рождаемость упала до 10-летнего минимума, а во Франции стала наименьшей со времен Второй мировой войны, что побудило президента Эмманюэля Макрона готовить план повышения рождаемости.