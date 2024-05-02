В Германии рождаемость упала до десятилетнего минимума

В Германии количество рожденных детей и заключенных браков в 2023 году оказалось самым низким за последние 10 лет.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

По предварительным данным Федерального статистического ведомства (Destatis), за 2023 год в стране родилось около 693 тысяч младенцев. Это самый низкий показатель с 2013 года и на 6,2% меньше, чем в 2022 году.

В Восточной Германии падение оказалось еще большим – на 9,2%.

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Ранее в марте Федеральный институт по демографическим исследованиям сообщил, что показатель рождаемости в Германии снизился с в среднем 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,36 на осень 2023 года.

Среди всех новорожденных за 2023 год 46,5% были первыми детьми матерей, 34,8% – вторыми детьми, 18,7% – третьими или более.

В таком сравнении с 2013 годом количество детей, которые становятся вторыми, третьими или больше в своих семьях, несколько возросло – на 2013 год первенцы составляли 49,4%. В статистическом ведомстве отметили, что в такой тенденции сыграли роль женщины иностранного происхождения.

В целом же население Германии, несмотря на падение количества рождений, растет – за счет иммиграции. На конец 2023 года население страны составляло 84,7 млн.

Количество браков в 2023 году оказалось на 7,6% меньше, чем в 2022 году, и стало второй самой низкой цифрой с начала ведения учета в 1950 году. Меньше всего браков зарегистрировали в 2021 году, что связывают с коронавирусными ограничениями.

При этом в Восточной Германии количество зарегистрированных браков снизилось больше, чем на западе страны.

Всего за 2023 год в Германии официально зарегистрировали 361 тысячу браков, среди которых около 9200 – между партнерами одного пола.

Во Франции в 2023 году рождаемость упала до минимума со времен Второй мировой войны.

В Италии в 2022 году рождаемость оказалась самой низкой за время ведения статистики.