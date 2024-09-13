Армения выпустила в США разыскиваемого в России американца

Армения после многих лет проволочек выпустила в США американца Эрика Томаса Кримера, чьей выдачи хотела Россия.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

До этого гражданин США в течение трех лет не мог покинуть территорию Армении – при том что и России его не выдавали.

Кримера задержали в Москве в апреле 2017 года, обвинив в хранении наркотиков. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, одновременно требуя 500 тысяч рублей за прекращение уголовного дела.

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Позже гражданина США отпустили под подписку о невыезде, он смог улететь на родину, но его объявили в межгосударственный розыск.

В 2021 году Кримера задержали уже в Армении, когда он приехал туда на отдых.

Долгое время армянские власти не могли решить, что делать с американцем дальше: по словам его адвоката, задержанного не стали выдавать по запросу России, поскольку не хотели портить отношения с США, но и домой не выпускали.

В прошлом году Кример подавал заявление на предоставление ему в Армении политического убежища, но получил отказ.

Армения, до недавнего времени ближайшая союзница России на Южном Кавказе, в последние годы испортила свои отношения с Москвой из-за обвинений РФ в неспособности защитить Ереван от соседнего Азербайджана.

В июле Армения провела военные учения с США.

Также представитель Армении принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне, из-за чего в РФ "пожалели".