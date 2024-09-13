Финляндия и Швеция не запрещают бить своим оружием по России

Финляндия и Швеция не вводят никаких конкретных ограничений на использование оружия, которое поставляется в Украину.

Об этом во время совместного брифинга заявили министры иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и Швеции Мария Мальмер Стенергард, их цитирует Yle, передает "Европейская правда".

По словам главы МИД Финляндии, единственным ограничением является то, что оружие должно использоваться в соответствии с международным правом.

Министр иностранных дел Швеции акцентировала, что применение оружия не ограничивается территорией Украины. Оно может быть использовано и для ударов по территории России.

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В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

Ранее президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Известно, что этот вопрос планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу.