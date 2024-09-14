США следили за военными самолетами РФ в небе над Аляской

Военные США накануне зафиксировали пролет двух военных самолетов РФ в небе над Аляской.

Об этом говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сообщает "Европейская правда".

Как указано, 13 сентября NORAD обнаружило и отследило два российских военных самолета ТУ-142.

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады, отметили в командовании.

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Военные США добавили, что такая активность российской авиации в небе над Аляской происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

"NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", – отметили в командовании.

Накануне немецкие истребители поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов у воздушного пространства Латвии.

Перед тем в воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи латвийской границы были замечены четыре российских военных самолета без полетного плана и активных транспондеров, в результате чего НАТО поднимал патрульные самолеты.