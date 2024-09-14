США стежили за військовими літаками РФ у небі над Аляскою

Військові США напередодні зафіксували проліт двох військових літаків РФ у небі над Аляскою.

Про це йдеться в заяві Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, 13 вересня NORAD виявило і відстежило два російські військові літаки ТУ-142.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади, зазначили в командуванні.

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Військові США додали, що така активність російської авіації в небі над Аляскою відбувається регулярно і не розглядається як загроза.

"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", – наголосили в командуванні.

Напередодні німецькі винищувачі піднімались у повітря для супроводу російських літаків біля повітряного простору Латвії.

Перед цим в повітряному просторі над Балтійським морем поблизу латвійського кордону були помічені чотири російські військові літаки без польотного плану і активних транспондерів, внаслідок цього НАТО підіймав патрульні літаки.