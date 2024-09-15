Премьеру Британии грозит расследование за незадекларированную оплату миллионером одежды жены

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер нарушил парламентские правила, не задекларировав, что состоятельный бизнесмен и донор Лейбористской партии купил дорогую одежду для его жены Виктории.

Об этом сообщило издание Sunday Times, пишет "Европейская правда".

Британский миллионер, донор лейбористов Вахид Алли оплатил личного шоппера и одежду для жены британского премьер-министра. Это происходило как до, так и после парламентских выборов, на которых триумфально победила партия Стармера.

Зарегистрированные финансовые интересы премьер-министра на сайте парламента свидетельствуют о том, что он получил несколько пожертвований от Алли, включая несколько пар очков, одежду и жилье. Хотя эти пожертвования со стороны Алли были задекларированы, одежда, подаренная жене Стармера – нет.

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Депутаты в Британии обязаны регистрировать подарки и пожертвования в течение 28 дней с момента их получения. Совсем недавно премьер-министр объявил о том, что Алли предоставил ему жилье на несколько недель, стоимость которого превышает 20 тысяч фунтов стерлингов.

Представитель Даунинг-стрит в заявлении агентству Reuters отметил, что Стармер и его команда обратились за советом к соответствующим институтам перед вступлением в должность, и считают, что их требования были выполнены.

"Однако, после дальнейших размышлений в этом месяце, мы задекларировали дополнительные пункты", – сказал представитель.

Алли – британский медиа-предприниматель и бывший глава онлайн-ритейлера модной одежды ASOS.

В Консервативной партии призвали провести полное расследование "очевидных серьезных нарушений парламентских правил" премьер-министром.

Напомним, недавно вице-премьера Британии заметили на тусовке в Ибице после заявлений премьера о "трудных временах".

Ранее Стармер заявлял, что для "восстановления" Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".