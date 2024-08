Віцепрем'єрку Британії помітили на тусівці в Ібіці після заяв прем’єра про "важкі часи"

Віцепрем’єр-міністерку Великої Британії Анджелу Рейнер зняли на відео на популярному курорті Ібіца після того, як голова британського уряду Кір Стармер попередив про "погіршення справ" у країні черези проблеми з фінансами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

На відео, яке з’явилось у мережі напередодні, Райнер у червоному вбранні танцює під ремікс хіта Gotye "Somebody That I Used to Know", тоді як інші учасники вечірки підбадьорюють її. Пізніше вона обіймає діджея.

Відео з'явилося менш ніж через тиждень після того, як прем'єр-міністр Британії заявив, що "справи погіршаться, перш ніж покращаться", говорячи про ситуацію в економіці.

Стармер також анонсував "болючі" рішення стосовно бюджету на наступний рік, натякаючи на можливе підвищення податків.

44-річна віцепрем’єрка уряду Британії Рейнер, яка також є міністром житлового будівництва, раніше розповідала журналістам про свою любов до вечірок, зокрема рейвів, на яких може перебувати годинами.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер прибрав з резиденції на Даунінг-стрит, 10 портрет своєї консервативної попередниці Маргарет Тетчер.