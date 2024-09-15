У Трампа заявили, что возле него произошла стрельба
Кандидат в президенты США Дональд Трамп находился возле места, где произошла стрельба в воскресенье, 15 сентября, и сейчас находится в безопасности.
Об этом сообщил руководитель коммуникаций кампании Трампа Стивен Чунг, пишет "Европейская правда".
Чунг заявил, что Трамп "находится в безопасности" после того, как в воскресенье днем в штате Флориде возле него раздались выстрелы.
"Других деталей пока не сообщаем", – добавил Чунг.
В то же время член Палаты представителей, республиканка-трампистка Марджори Тейлор Грин бездоказательно заявила о еще одном покушении на Трампа.
По сообщениям СМИ, в это время Трамп находился на своем гольф-курорте Вест-Палм-Бич, а стрельба не имела к нему отношения.
В июле, как известно, в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.
Во время того инцидента Трамп получил ранения, также погиб один из участников митинга. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, убили на месте агенты Секретной службы США.
Расследование покушения на экс-президента до сих пор продолжается.