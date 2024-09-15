У Трампа заявили, что возле него произошла стрельба

Кандидат в президенты США Дональд Трамп находился возле места, где произошла стрельба в воскресенье, 15 сентября, и сейчас находится в безопасности.

Об этом сообщил руководитель коммуникаций кампании Трампа Стивен Чунг, пишет "Европейская правда".

Чунг заявил, что Трамп "находится в безопасности" после того, как в воскресенье днем в штате Флориде возле него раздались выстрелы.

"Других деталей пока не сообщаем", – добавил Чунг.

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В то же время член Палаты представителей, республиканка-трампистка Марджори Тейлор Грин бездоказательно заявила о еще одном покушении на Трампа.

По сообщениям СМИ, в это время Трамп находился на своем гольф-курорте Вест-Палм-Бич, а стрельба не имела к нему отношения.

В июле, как известно, в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.

Во время того инцидента Трамп получил ранения, также погиб один из участников митинга. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, убили на месте агенты Секретной службы США.

Расследование покушения на экс-президента до сих пор продолжается.