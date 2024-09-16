В центре немецкого Кельна прогремел взрыв
Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 10:52 —
В центре немецкого города Кельн утром прогремел взрыв, полиция оцепила территорию в рамках крупной операции.
Об этом написало издание Kölner Stadt-Anzeiger, передает "Европейская правда".
По данным правоохранителей, взрыв произошел, предварительно, на улице Хоэнцоллернринг – возле площади Рудольфплац.
Полиция не сообщила подробностей, но призвала население избегать района между площадями Рудольфплац и Фризенплац.
Журналисты издания предполагают, что взрыв мог быть в клубе Vanity, и пока неизвестно, была ли это целенаправленная атака.
Напомним, недавно в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт вспыхнул пожар в индустриальном парке Leuna.
29 июля на заводе химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) произошел взрыв. В результате 14 сотрудников получили легкие ранения, им оказали первую медицинскую помощь на месте.