В центре немецкого Кельна прогремел взрыв

В центре немецкого города Кельн утром прогремел взрыв, полиция оцепила территорию в рамках крупной операции.

Об этом написало издание Kölner Stadt-Anzeiger, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, взрыв произошел, предварительно, на улице Хоэнцоллернринг – возле площади Рудольфплац.

Полиция не сообщила подробностей, но призвала население избегать района между площадями Рудольфплац и Фризенплац.

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Фото: Kölner Stadt-Anzeiger

Журналисты издания предполагают, что взрыв мог быть в клубе Vanity, и пока неизвестно, была ли это целенаправленная атака.

Напомним, недавно в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт вспыхнул пожар в индустриальном парке Leuna.

29 июля на заводе химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) произошел взрыв. В результате 14 сотрудников получили легкие ранения, им оказали первую медицинскую помощь на месте.