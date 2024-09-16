ЕС направляет в Португалию самолеты для борьбы с лесными пожарами

Европейский Союз отправит Португалии пожарные самолеты в ответ на ее запрос для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По словам главы Еврокомиссии, ЕС "срочно привлекает восемь пожарных самолетов" через Механизм гражданской защиты, чтобы помочь португальским спасателям.

"Спасибо Франции, Греции, Италии и Испании за их быструю реакцию. Это лучшее проявление солидарности ЕС", – добавила она.

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The EU stands with Portugal as it battles major wildfires.



We are urgently mobilising 8 firefighting planes via our Civil Protection Mechanism to help local first responders.



I thank France, Greece, Italy and Spain for their rapid reaction.

This is EU solidarity at its best. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2024

Более 800 португальских пожарных борются с несколькими пожарами в северо-западном районе Авейру. Из-за огня полиция перекрыла в частности участок главной магистрали между столицей Лиссабоном и Порту, и эвакуировала несколько деревень.

Правительство Португалии в связи с этим обратилось к Европейской комиссии с просьбой предоставить дополнительные самолеты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Пока в Португалии борются с лесными пожарами, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 16 человек.