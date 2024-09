ЕС направляет в Португалию самолеты для борьбы с лесными пожарами

Европейский Союз отправит Португалии пожарные самолеты в ответ на ее запрос для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По словам главы Еврокомиссии, ЕС "срочно привлекает восемь пожарных самолетов" через Механизм гражданской защиты, чтобы помочь португальским спасателям.

"Спасибо Франции, Греции, Италии и Испании за их быструю реакцию. Это лучшее проявление солидарности ЕС", – добавила она.

The EU stands with Portugal as it battles major wildfires.



We are urgently mobilising 8 firefighting planes via our Civil Protection Mechanism to help local first responders.



I thank France, Greece, Italy and Spain for their rapid reaction.

This is EU solidarity at its best.