Укр Рус Eng

ЕС направляет в Португалию самолеты для борьбы с лесными пожарами

Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 16:58 — Олег Павлюк

Европейский Союз отправит Португалии пожарные самолеты в ответ на ее запрос для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По словам главы Еврокомиссии, ЕС "срочно привлекает восемь пожарных самолетов" через Механизм гражданской защиты, чтобы помочь португальским спасателям.

"Спасибо Франции, Греции, Италии и Испании за их быструю реакцию. Это лучшее проявление солидарности ЕС", – добавила она.

Реклама:

Более 800 португальских пожарных борются с несколькими пожарами в северо-западном районе Авейру. Из-за огня полиция перекрыла в частности участок главной магистрали между столицей Лиссабоном и Порту, и эвакуировала несколько деревень.

Правительство Португалии в связи с этим обратилось к Европейской комиссии с просьбой предоставить дополнительные самолеты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Пока в Португалии борются с лесными пожарами, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 16 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия Еврокомиссия
Реклама: