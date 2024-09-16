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Столтенберг о дальнобойных ударах по РФ: На войне без риска не бывает

Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 21:22 — Олег Павлюк

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя дискуссии среди государств-членов относительно дальнобойных ударов Украины по российской территории, подчеркнул, что оно будет зависеть от решений отдельных союзников.

Такое мнение Столтенберг высказал в интервью LBC, сообщает "Европейская правда".

Генсек Альянса, который вскоре должен покинуть эту должность, приветствовал публичные дискуссии последних дней относительно возможного разрешения Украине наносить удары о российской территории дальнобойным оружием.

"Эти решения должны принимать отдельные союзники, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам", – добавил он.

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Комментируя беспокойство некоторых союзников относительно риска эскалации войны в Украине, Столтенберг напомнил, что речь идет о "полномасштабной войне в Европе, начатой Москвой".

"На войне нет вариантов без риска. Но я продолжаю считать, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина в Украине", – подчеркнул генсек.

Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.

Ранее глава РФ Владимир Путин пригрозил, что разрешение на дальнобойные удары Киеву "будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны находятся в состоянии войны с Россией".

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.

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Столтенберг Война с РФ
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