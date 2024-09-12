Путин пугает НАТО "втягиванием в войну" в случае разрешения на дальнобойные удары Украины

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что разрешение на удары Украины дальнобойными ракетами по российской территории в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

Такое он сказал в четверг, 12 сентября, в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает "Европейская правда".

По мнению Путина, дискуссия о разрешении для Украины наносить удары по России дальнобойными ракетами на самом деле означает совсем другое, потому что украинская армия "не может" сама осуществлять такие удары.

"Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников либо Евросоюза, либо Соединенных Штатов – в общем, со спутников НАТО", – считает он.

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Кроме того, повел речь дальше хозяин Кремля, оперировать дальнобойными системами так же в его представлении могут "только военнослужащие стран НАТО".

"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", – констатировал Путин.

В таком случае, добавил он, Россия будет принимать "соответствующие решения с учетом тех угроз, которые нам будут создаваться".

Украина в течение последних нескольких недель просила западных союзников разрешить ей поражать цели на территории России предоставленным оружием, указывая в частности на аэродромы, где базируются самолеты – с них обстреливают дальнобойными ракетами украинские города.

По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.

А издание The Guardian сообщало, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.