Демилитаризованная зона и отказ от НАТО: Напарник Трампа изложил план окончания войны в Украине

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил потенциальный подход администрации Дональда Трампа к завершению войны в Украине, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Об этом Джей Ди Вэнс говорил в эфире "Шоу Шона Райана", сообщает "Европейская правда".

Изложенный им подход стал бы кардинальным изменением политики администрации Джо Байдена, которая сосредоточена на предоставлении военной и другой помощи Украине.

"Я думаю, что это выглядело бы так: Трамп садится и говорит россиянам, украинцам, европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить: как выглядит мирное урегулирование? И, вероятно, это выглядит как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной, которая становится демилитаризованной зоной", – сказал Вэнс.

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Предложенная демилитаризованная зона, добавил Вэнс, будет "сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова".

По словам Вэнса, Украина в рамках мирного плана сохранит свою независимость в обмен на нейтралитет – это означает, что Украина не вступит в НАТО или другие "союзнические институты".

Вэнс не уточнил, кто будет контролировать "демилитаризованную зону", но сказал, что текущая линия разграничения останется, что означает, что Украина не вернет себе территорию, которую сейчас оккупировала Россия.

Во время интервью он также сказал, что Россия "не должна была вторгаться" в Украину, но что "у украинцев также есть много проблем с коррупцией". Вэнс назвал "ошибочным и сказочным" мышлением рассматривать войну между Украиной и Россией как битву между добром и злом, а поддержку Соединенными Штатами Украины – как "великую гуманитарную миссию нашего времени".

"Есть много рисков для нас оставаться там и пытаться поощрять украинцев удерживать Крым. Вопрос в том, сколько американских жизней это будет стоить? И если ответ будет больше нуля, то я умываю руки", – сказал Вэнс.

Он также заявил, что Европа недофинансировала эту войну, в то время как "американские налогоплательщики были очень щедрыми к украинцам".

Он утверждал, что политика администрации Байдена заключается в том, чтобы "вбрасывать деньги в эту проблему и надеяться, что украинцы смогут достичь военной победы, о которой даже сами украинцы говорят, что они не могут ее достичь", – добавил Вэнс.

"Политика Дональда Трампа – да, будьте сильными, но также будьте умными. Ведите переговоры", – сказал Вэнс.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он положит конец войне сразу после победы на выборах – еще до того, как официально начнется его каденция.

На этой неделе во время президентских дебатов против вице-президента Камалы Харрис он, однако, не стал четко излагать свой план, избегая прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в войне с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил о желании представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу свой план победы Украины.