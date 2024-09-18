В Венгрии открестились от пейджеров "Хезболлы", взорвавшихся в Ливане

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что пейджеры, которые накануне были дистанционно взорваны и привели к ранению нескольких тысяч человек в Ливане, не были изготовлены на территории Венгрии вопреки сообщениям СМИ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

Ранее в среду распространялась информация, что дистанционно взорванные в Ливане пейджеры были изготовлены и проданы венгерской компанией BAC Consulting, которая имеет лицензию на использование тайваньского бренда Gold Apollo – именно его логотип заметили на устройствах.

"Власти подтвердили, что компания, о которой идет речь, является торговым посредником и не имеет производственных или операционных мощностей в Венгрии. По задекларированному адресу зарегистрирован только один менеджер, а упомянутые устройства никогда не находились в Венгрии", – заявил Ковач.

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Он добавил, что венгерские спецслужбы "сотрудничают со всеми соответствующими международными партнерскими учреждениями и организациями", а для Венгрии этот случай не представляет угрозы национальной безопасности.

Накануне в Ливане дистанционно взорвали пейджеры, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли 12 человек, в том числе двое детей, и почти 3 тысячи получили ранения.

"Хезболла" официально возлагает ответственность за это на Израиль.

Европейская комиссия в свою очередь выясняет, работала ли в ней руководитель венгерской фирмы BAC Consulting.