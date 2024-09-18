В Угорщині відхрестились від пейджерів "Хезболли", які підірвали в Лівані

Представник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що пейджери, які напередодні були дистанційно підірвані та призвели до поранення кількох тисяч людей у Лівані, не були виготовлені на території Угорщини всупереч повідомленням ЗМІ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

Раніше у середу поширювалась інформація, що дистанційно підірвані в Лівані пейджери були виготовлені та продані угорською компанією BAC Consulting, яка має ліцензію на використання тайванського бренду Gold Apollo – саме його логотип помітили на пристроях.

"Влада підтвердила, що компанія, про яку йдеться, є торговим посередником і не має виробничих або операційних потужностей в Угорщині. За задекларованою адресою зареєстрований лише один менеджер, а згадані пристрої ніколи не перебували в Угорщині", – заявив Ковач.

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Він додав, що угорські спецслужби "співпрацюють з усіма відповідними міжнародними партнерськими установами та організаціями", а для Угорщини цей випадок не становить загрози національній безпеці.

Напередодні у Лівані дистанційно підірвали пейджери, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули 12 людей, зокрема двоє дітей, і майже 3 тисячі отримали поранення.

"Хезболла" офіційно покладає відповідальність за це на Ізраїль.

Європейська комісія своєю чергою з'ясовує, чи працювала у ній керівниця угорської фірми BAC Consulting.