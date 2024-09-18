Єврокомісія перевіряє зв'язок з керівницею фірми-виробника пейджерів, що вибухнули в Лівані

Європейська комісія з'ясовує, чи працювала у ній керівниця угорської фірми, пов'язаної з виробництвом вибухових пейджерів, які поранили тисячі членів "Хезболли" у Лівані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Хезболла", ліванське бойове угрупування і політична партія, заявила, що Ізраїль стоїть за атакою у вівторок, коли пристрої бездротового зв'язку, що належали її членам, були дистанційно підірвані, в результаті чого загинуло 12 осіб, в тому числі двоє дітей, і майже 3 000 отримали поранення.

Пристрої мали маркування, схоже на застосоване на пейджерах, виготовлених тайванською компанією Gold Apollo. Але в заяві тайванської компанії йдеться про те, що модель AR-924, яка була використана під час нападу, була виготовлена і продана угорською компанією BAC Consulting, яка мала ліцензію на використання бренду Gold Apollo на пейджерах.

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Речник Єврокомісії Балаж Уйварі в середу спростував повідомлення про те, що генеральна директорка BAC Consulting Крістіана Барсоні-Арцідіаконо працювала в комісії, про що вона вказала у своєму профілі на LinkedIn, заявивши, що вона "жодним чином не є співробітником Європейської комісії".

Однак він не виключив, що вона працювала на комісію через "зовнішніх постачальників і консультантів".

"Якщо особа, про яку йде мова, коли-небудь була залучена до однієї з цих видів діяльності, це не те, на що я можу відповісти зараз, ми перевіряємо, ми вивчаємо це", – сказав він.

У середу Барсоні-Арцідіаконо заявила NBC, що її компанія працювала з Gold Apollo, але заперечила відповідальність за вибухи пейджерів.

"Я не виробляю пейджери. Я лише проміжна ланка. Я думаю, що ви неправильно зрозуміли", – сказала вона.

Нагадаємо, наприкінці літа консорціум, який частково належить угорському уряду, офіційно пригрозив іспанському уряду судовим позовом у зв'язку з його рішенням заблокувати пропозицію про поглинання іспанського виробника поїздів.