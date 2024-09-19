ЕС планирует увеличить мощность экспорта электричества в Украину и поставлять оборудование – посол

Для поддержки разбитой обстрелами украинской энергосистемы в холодное время года ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.

Об этом в интервью "ЕвроПравде" рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Она отметила, что в ЕС уже несколько месяцев назад начали готовить меры, которые помогут облегчить ситуацию для украинской энергосистемы зимой.

"Прежде всего, ведутся активные переговоры с ENSO-E, то есть с оператором Европейской континентальной электросети, к которой подключены Украина и Молдова, об увеличении мощности соединения с вами", – детализировала посол.

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Она пояснила, что речь идет не о расширении линий для экспорта, а об увеличении регуляторного лимита для них, который сейчас установлен на уровне 1,7 гигаватта, хотя технически возможно получать более двух гигаватт.

"Еще одна вещь, которую мы сделали, – выделили Украине 200 миллионов евро в качестве грантов. Половина этих средств пойдет через секретариат энергетического сообщества в Вене, другая половина – через немецкое учреждение KFW. Один грант пойдет на поддержку "Укрэнерго", оператора энергосистемы. Другой – на ремонт украинских ТЭС. Ведь именно там можно получить наибольшее количество гигаватт генерации как можно быстрее. И в дополнение, немного средств пойдет на ремонт возобновляемых источников энергии", – рассказала Матернова.

Она напомнила и о поставках крупного энергооборудования, поступающего Украине через Механизм гражданской защиты ЕС не только от стран-членов, но и от других партнеров. ЕС организует логистику и оплачивает ее. Украина через этот механизм уже получила более тысячи крупных промышленных генераторов.

"Прямо сейчас мы помогаем доставить в Украину большие турбины, которые также помогут вам подготовиться к зиме", – рассказала посол.

Катарина Матернова добавила, что нынешние приготовления к зиме доказывают, насколько Украине важно инвестировать в распределенные, децентрализованные источники энергии по всей стране, и что малая генерация должна быть приоритетом.

"Надо заинтересовать в этом местные общины, местный бизнес. Это то, что могут делать не только крупные энергетические компании и государство. Это может делать бизнес из других секторов, инвестируя в местное производство электроэнергии, правда ведь?

Биомасса, геотермальная энергия, аккумуляторы, возобновляемые источники энергии – я имею в виду солнечные электростанции и ветряки. Во все это надо инвестировать. Тогда вы получите микс различных источников электроэнергии. Это делает систему наиболее устойчивой", – сказала она.

Посол считает, что Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.