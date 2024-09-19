СМИ: Германия до конца года может поставить Украине оружия и запчастей еще на 1,4 млрд евро

Правительство Германии планирует до конца года поставить Украине очередной пакет вооружений на сумму 1,4 млрд евро – несмотря на то, что бюджетные средства на военную поддержку Киева уже в значительной степени исчерпаны.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Spiegel.

По информации издания, среди 50 запланированных отдельных позиций – пакет боеприпасов для зенитных установок Gepard, еще 20 боевых машин пехоты Marder, многочисленные разведывательные и ударные беспилотники, а также большие пакеты запасных частей для уже переданных систем вооружений. Согласно внутреннему документу, проекты должны быть "в основном реализованы в этом году и использованы на поле боя".

Финансирование планируется осуществлять по смешанной схеме. С одной стороны, Министерство обороны хочет высвободить 397 млн евро из собственного бюджета. Экономия возможна из-за того, что расходы на энергоносители для Бундесвера были установлены несколько завышенными. Именно о сумме в 400 млн евро как о том, что обсуждается правительством, уже сообщали в СМИ.

Реклама:

Кроме того, 1 миллиард евро, который Германия собрала от партнеров в Европе и мире для усиления украинской системы противовоздушной обороны, будет использован на новый пакет вооружений.

Новый пакет является результатом бурных тайных переговоров между заинтересованными ведомствами, движущей силой которых был министр обороны Борис Писториус. Он уже несколько месяцев предупреждает, что бюджет на военную поддержку на 2024 год в значительной степени использован или предназначен для уже объявленных поставок. Эксперты его министерства неоднократно сообщали, что потребность украинцев в дополнительных боеприпасах и запчастях к уже поставленным системам вооружений чрезвычайно высока.

В связи с этим Писториус призвал министра финансов Кристиана Линднера выяснить, как высвободить дополнительные средства на текущий год. Поскольку он не получил от него позитивных сигналов, он поручил своим плановикам искать пути экономии в собственном бюджете. Формально, 397 млн евро теперь перетекут из оборонного бюджета в индивидуальный план, из которого будет оплачиваться военная поддержка Украины. Во внутренней служебной записке Минобороны подчеркнуло, что "никаких новых, дополнительных бюджетных средств не требуется" для нового пакета вооружений.

Аргументация поспешных перестановок иллюстрирует, насколько драматичной считается ситуация в Украине. Во внутреннем документе говорится о том, что "значительный рост боевой мощи российских вооруженных сил" делает поставки новых вооружений необходимыми. В отличие от украинцев, россияне сейчас в состоянии "с избытком компенсировать свои кадровые и материальные потери" благодаря переходу на военную экономику, а также увеличение поставок оружия из Ирана и Северной Кореи сказывается.

В документе описано, где украинцы сейчас имеют наибольшие проблемы. Например, украинской армии срочно нужны беспилотники, устойчивые к российским системам глушения. Также необходимо усилить украинский спецназ, чтобы он мог "уничтожать российскую противовоздушную оборону в чувствительных точках" и атаковать стратегически важные объекты в тылу врага.

Непрерывное снабжение запасных частей также является важным, поскольку в противном случае существует риск "высокого уровня отказов" систем вооружения, поставляемых Германией, таких как Panzerhaubitze2000 или боевые танки Leopard. Министерство обороны надеется, что существующие ремонтные мастерские в соседних с Украиной странах могут быть должным образом оборудованы по крайней мере до конца года.

Летом немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.