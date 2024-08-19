В правительстве Германии отреагировали на сообщения СМИ о сокращении военной помощи Украине

Правительство Германии отрицает, что оно намерено сократить военную помощь Украине из соображений экономии или политических соображений накануне выборов в восточных землях.

Об этом в понедельник заявил заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер, его цитирует Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

По словам Бюхнера, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов. Такое решение приняли главы государств и правительств G7 в июле.

Вместе с тем Бюхнер заверил, что "мы продолжим оказывать помощь до тех пор, пока это будет необходимо", при этом "наша приверженность и решимость не изменятся".

Реклама:

Представитель правительства назвал "позорными" спекуляции о том, что правительство хочет послать сигнал накануне земельных выборов в Восточной Германии о том, что выплаты помощи Украине будут ограничены.

Он назвал инсинуацией заявления о том, что Украина получит меньше поддержки "из-за некоторых внутриполитических аспектов".

Бюхнер также опроверг сообщения о том, что поставки определенных видов вооружений в Украину, таких как система противовоздушной обороны IRIS-T, пока приостановлены по финансовым причинам.

Представитель Министерства финансов отдельно отметил, что "мы продолжаем поддерживать Украину".

В то же время он подтвердил, что план заключается в том, чтобы "обеспечить международное финансирование помощи Украине с 2025 года". Это предусматривает решение стран G7. "Мы интенсивно работаем над этим", – сказал спикер. Планируется, что доступ к этим средствам будет предоставлен в 2025 году.

В эти выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине, по сообщению, больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности, от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.