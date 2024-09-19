СМИ: Премьер Франции определил распределение должностей в правительстве и идет с ним к Макрону

Премьер-министр Франции Мишель Барнье определил состав своего будущего правительства и уже вечером в четверг, 19 сентября, может представить его президенту Эмманюэлю Макрону.

Об этом стало известно телеканалу BFMTV, пишет "Европейская правда".

По информации источников BFMTV, в правительстве Барнье будет всего 38 ключевых должностей, из них 16 – руководители министерств.

Французский премьер отдаст наибольшее количество портфелей – семь – пропрезидентской фракции "Вместе за республику", еще три – правым "Республиканцам" и два – "Демократическому движению".

Реклама:

По одному министру Барнье предлагает отдать правым "Горизонтам" бывшего премьера Франции Эдуара Филиппа, центристам из "Союза демократов и независимых", а также "других левых" и "других правых" партий.

Фамилии возможных будущих министров пока не озвучиваются.

По информации BFMTV, у французского премьера запланирована встреча с Макроном около 19:00 по местному времени, хотя ее тема не анонсировалась.

Также стало известно, что новый премьер планирует представить свою программу в Национальной ассамблее Франции 1 октября – что предполагает, что к тому времени он уже должен иметь сформированное правительство.

Опросы свидетельствуют, что ранее малоизвестный широкой общественности Барнье возглавил список самых популярных политиков страны.

Читайте также, кем является новый премьер-министр Мишель Барнье: От "диалога с Путиным" до помощи Макрону.