В Норвегии и Болгарии проверяют причастность к взорванным пейджерам "Хезболлы"

Спецслужбы в Болгарии и Норвегии начали расследование по факту возможной причастности к производству пейджеров, которыми пользовались представители военизированной группировки "Хезболла" в Ливане и которые были взорваны на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Ранее в четверг Государственное агентство национальной безопасности Болгарии заявило, что проверяет зарегистрированную в Софии компанию, которая якобы была подставным юрлицом для изготовления пейджеров для "Хезболлы".

"В Болгарии не было проведено никаких таможенных операций с товарами, о которых идет речь. С иностранными компаниями, упомянутыми в СМИ, не было проведено никаких таможенных операций", – добавили там.

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Позже норвежская Полиция безопасности (PST) заявила о начале "предварительного расследования появившейся" в СМИ информации о владельце болгарской компании – им якобы оказался гражданин Норвегии.

Сайт компании, с которой якобы связан норвежец, содержал презентацию различных технических и консультационных услуг еще до 11:00 четверга. С тех пор оттуда удалили всю информацию.

"PST известно об утверждениях различных международных СМИ о том, что норвежская компания была причастна к продаже пейджеров. PST не может подтвердить эту информацию, и мы не можем комментировать этот вопрос", – заявили там.

В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

Ранее в Венгрии опровергли информацию о том, что пейджеры для "Хезболлы" якобы изготовила венгерская компания BAS Consulting.