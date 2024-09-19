Испания осудила подрыв пейджеров "Хезболлы" в Ливане как нарушение международного права

Министерство иностранных дел Испании осудило атаки на мобильные устройства связи, которыми пользуются члены группировки "Хезболла" в Ливане, назвав их нарушением международного гуманитарного права и угрозой стабильности в регионе.

Об этом говорится в заявлении испанского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Мадрид заявил, что осуждает атаки с использованием электронных средств, произошедшие в Ливане, "которые повлекли десятки смертей и тысячи ранений, с многочисленными жертвами среди гражданского населения".

"Неизбирательные атаки противоречат международному гуманитарному праву и угрожают безопасности и стабильности Ливана, Израиля и всего региона", – добавили в испанском внешнеполитическом ведомстве.

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Там призвали все стороны к "сдержанности" и подчеркнули необходимость "избежать дальнейшей эскалации насилия и риска открытой войны с непредсказуемыми последствиями".

Осуждение со стороны Испании прозвучало через несколько часов после того, как президент Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Мадриде.

В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

"Хезболла" официально возлагает ответственность за это на Израиль. Он официально не подтверждал причастности к инциденту, но днем 19 сентября начал атаку на юг Ливана, где базируется "Хезболла".

Испания является одним из крупнейших критиков действий Израиля в секторе Газа и обвиняет его в нарушении гуманитарного права. Она также официально признала Палестинское государство и уже приняла верительные грамоты от его посла.