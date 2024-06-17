ЕС еще на год продлил санкции за аннексию Россией Крыма

Совет ЕС 17 июня решил продлить санкции, введенные Евросоюзом в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополь Российской Федерацией, до 23 июня следующего года.

Об этом пресс-служба Совета ЕС сообщила в понедельник, пишет "Европейская правда".

Ограничительные меры, которые сейчас действуют, были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, также подлежит ограничениям со стороны ЕС.

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ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права.

Напомним, страны Европейского Союза из-за возражений Германии в последнее время не могут согласовать очередной пакет санкций против России.

Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что Германия не блокирует новый пакет санкций, а пытается сделать их как можно более эффективными.

Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.