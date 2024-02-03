Глава МИД Польши напомнил о границах Украины после сомнений Дуды о Крыме

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский после противоречивого заявления президента Дуды о Крыме подчеркнул, что Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждала Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сикорский написал в своем Twitter (Х).

"Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года", – отметил Радослав Сикорский.

Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska: poczynając od traktatu z 19 listopada 1990, poprzez memorandum budapeszteńskie z 5 grudnia 1994 oraz traktat o granicy z 28 stycznia 2003. February 3, 2024

В пятницу польский президент Анджей Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым, ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.

Он добавил, что Крымский полуостров является "особенным и по историческим причинам", потому что "если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России".

В субботу слова президента Дуды прокомментировал посол Украины в Польше Василий Зварич. "Крым – это Украина: так есть и будет", – подчеркнул он. Он добавил, что основой является международное право.

В августе во время выступления на Крымской платформе Дуда отмечал, что от исхода войны России против Украины, в том числе того, сможет ли она "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка.

Дуда уверял, что надо освободить всю территорию Украины, вместе с Крымом.