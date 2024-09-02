Нидерланды запретили в начальных школах мобильные телефоны, но есть нюансы

Нидерланды запретили мобильные телефоны во всех школах: ранее это касалось только средних школ, отныне запрет распространяется и на начальные.

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры в Гааге, передает "Европейская правда".

Министерство аргументировало этот шаг тем, что мобильные телефоны отвлекают учеников и снижают их способность концентрироваться, а это негативно влияет на успеваемость обучения.

В то же время мобильные телефоны могут продолжать использоваться в классах, если они необходимы для содержания урока, например, когда речь идет о медиаграмотности.

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В Нидерландах позволят пользоваться мобильным телефоном, если он нужен ученикам по медицинским показаниям или инвалидности. Также школы могут разработать практическое внедрение запрета мобильных телефонов на местах.

В свою очередь телекомпания NOS сообщила, что в школах, где мобильные телефоны запрещены даже на переменах, атмосфера улучшается.

Как сообщалось ранее, большинство членов нидерландского профсоюза учителей AOb поддерживают введение правительством запрета на использование мобильных телефонов на уроках.

Также сообщалось, что во Франции с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы должны будут оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.