В Британии жену местного депутата задержали за пост об "уродах-беженцах"

В Великобритании правоохранители задержали 41-летнюю Люси Коннолли – жену депутата совета района Западный Нортгемптоншир, что в центральной Англии, – за призывы в соцсетях сжигать места размещения искателей убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Поводом для задержания Коннолли стал пост в X (Twitter), где она написала: "Массовая депортация немедленно, жгите все гребаные отели, полные уродов, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть будет так".

Сообщение появилось через несколько часов после трагедии в городе Саутпорт 29 июля, где 17-летний подросток убил трех девочек. Тогда в соцсетях распространяли фейк, что нападавший якобы является мигрантом, который прибыл в Британию в прошлом году.

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Позже Коннолли, которая работает сиделкой за детьми, удалила пост, извинилась и заявила, что действовала на основе "ложной и злонамеренной" информации.

"Я человек, который очень заботится о детях, и сходство между теми прекрасными детьми, на которых так жестоко напали, и моей собственной дочерью переполнило меня ужасом, но я не должна была выражать этот ужас таким образом", – заявила она.

Накануне правоохранители задержали Коннолли по подозрению в разжигании расовой ненависти, но в среду ее отпустили под залог.

Напомним, после трагедии в Саутпорте ряд британских городов охватили антимигрантские беспорядки, часто с участием ультраправых. За время беспорядков задержали более 400 человек.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.