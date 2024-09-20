Разведка Эстонии: Последствия удара по Торопцу будут заметны на фронте в ближайшие недели

В Генштабе Эстонии заявили, что потеря Россией огромного количества боеприпасов во время украинского удара по населенному пункту Торопец в Тверской области в ближайшие недели скажется на фронте.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сказал на пресс-конференции Министерства обороны глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Кивисельг прокомментировал успешный удар ВСУ по российскому складу с боеприпасами в Торопце.

По его словам, Украине удалось нанести удар по хранилищу, когда часть боеприпасов не была укомплектована в бункеры. По этой причине возникла цепочка взрывов.

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"Взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов, то есть 750 тысяч снарядов. При среднем темпе боевых действий Россия за неделю выпускает 10 тысяч снарядов. То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели", – сказал Кивисельг.

Говоря о событиях последней недели войны в Украине, Кивисельг отметил, что Россия продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне.

"За последнюю неделю операционное давление постепенно увеличивалось. Среднее количество атак выросло до 194 атак в сутки. Это указывает на стремление России полностью завоевать Донецкую и Луганскую области", – сказал Кивисельг.

Как и на прошлой неделе, наибольшее количество боевых действий происходит на Покровском направлении. "Несмотря на события в Курской области, РФ не вывела свои войска с Покровского направления, поэтому больших изменений там в ближайшие недели не ожидается", – сказал Кивисельг.

Что касается операции ВСУ в Курской области, то украинские силы продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне.

"На прошлой неделе Россия начала контрнаступление и немного продвинулась вперед, но украинцы пока что удерживают свои позиции, – отметил Кивисельг. – В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта – Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории".

Напомним, ранее разведка Минобороны Британии утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.

Также в Минобороны Британии заявляли, что из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных темпов их компенсации в России были вынуждены заметно повысить выплаты военнослужащим, чтобы привлечь к службе большее количество людей.