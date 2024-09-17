Розвідка Британії: У РФ великі втрати на полі бою та проблеми з їхнім поповненням

Через значні втрати на полі бою та недостатні темпи їхньої компенсації у Росії були змушені помітно підвищити виплати військовослужбовцям, аби залучити до служби більшу кількість людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії за вівторок, 17 вересня.

За оцінками британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські втрати, ймовірно, становлять понад 610 тисяч убитими й пораненими.

"Тактика, заснована на масових піхотних хвилях, вимагає від Росії безперервного поповнення передових сил постійним потоком новобранців", – зазначають там.

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У розвідці Міноборони Британії оцінюють, що темпи набору в російську армію цьогоріч знизилися в порівнянні з показниками 2023 року та становлять тільки за офіційними даними Москвт близько 1000 людей щодня.

"Це призвело до того, що в серпні 2024 року Міністерство оборони Росії збільшило підписні бонуси, що є дедалі дорожчою стратегією рекрутингу для Росії", – йдеться в огляді, де додають, що ця стаття витрат становить близько 8% федеральних витрат РФ з червня 2023 по червень 2024 року.

"Тим не менш, збільшення виплат, ймовірно, сприятиме підвищенню рівня набору до кінця року", – підсумовує британська розвідка.

Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони Британії стверджувала, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.