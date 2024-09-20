Столтенберг призвал ЕС не конкурировать с НАТО в вопросах обороны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который покидает пост, предостерег от того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным альянсом, учитывая ограниченность финансирования и личного состава.

Заявление Столтенберга приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По его словам, стремление ЕС создать отдельные командные структуры и запланированные силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО.

"Я приветствую больше усилий ЕС в сфере обороны, если они осуществляются таким образом, чтобы не дублировать и не конкурировать. Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры, например, интервенционные силы", – сказал он, имея в виду запланированное развертывание 5-тысячного военного контингента ЕС.

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По словам Столтенберга, учитывая то, что "нам трудно укомплектовать все должности" в командной структуре НАТО, "было бы немного странно, если бы те же самые страны не смогли направить столько офицеров, сколько должны, потому что вместо этого создают альтернативную структуру".

Высокопоставленные чиновники Альянса заявили Financial Times, что оборонные усилия ЕС уже отвлекают ресурсы от существующих структур НАТО.

"Если Европа подвергнется нападению, люди должны немедленно знать, кто отвечает за реагирование. Конкурирующие структуры создают неопределенность... которая только помогает врагу", – сказал один из собеседников издания.

В частности, в НАТО обеспокоены предлагаемым расширением Военного штаба ЕС – структуры, контролирующей военные миссии Евросоюза.

По словам официальных лиц, этот план может усложнить критически важную систему командования в случае конфликта, а также отвлечь человеческие ресурсы из собственной командной структуры НАТО, которая испытывает нехватку кадров.

Представители НАТО также недовольны стремлением ЕС создать свой собственный список военных стандартов для армий стран-членов вместо того, чтобы использовать списки НАТО, которые существуют уже несколько десятилетий.

"У стран может быть только один набор целей в отношении сил и средств, у них не может быть двух. Это ответственность НАТО. Один набор стандартов, один набор целей относительно сил и средств, одна командная структура. И это – НАТО", – сказал Столтенберг.

Чиновники также предупредили, что планы ЕС по оборонным закупкам могут исключить такие страны-члены НАТО, как Великобритания, Норвегия и Турция, которые не входят в Европейский Союз, и тем самым ослабить существующие проекты оборонно-промышленного сотрудничества.

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. С 1 октября его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее СМИ сообщили, что Йенс Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.