СМИ: Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности

Йенс Столтенберг, который покидает пост генерального секретаря Североатлантического альянса, станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом порталу Politico стало известно от информированного источника, пишет "Европейская правда".

Столтенберг, как ожидается, займет должность председателя Мюнхенской конференции по безопасности после ее следующего съезда в феврале 2025 года. Нынешний глава форума по безопасности Кристоф Хойсген занял эту должность только в 2022-м.

В то же время Вольфганг Ишингер, который является многолетним президентом Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности, сохранит должность.

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Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года.

С 1 октября его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

О последней Мюнхенской конференции по безопасности читайте в статье: Запад ищет очертания мировой войны.